امتحانات التعليم الأساسي تحت الرقابة.. تعليمات وزارية حاسمة

أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، تعميمًا موجّهًا إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، شددت فيه على ضرورة الالتزام بسرّية أعمال الامتحانات، تزامنًا مع انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وأكد التعميم على وجوب التقيد بنص المادتين (112) و(113) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم (1013) لسنة 2022، والتي تنص صراحة على منع دخول قاعات الامتحانات لغير المكلفين بها، حفاظًا على شفافية ونزاهة العملية الامتحانية.

وجاء هذا الإجراء استجابة للملاحظات المتكررة التي ترد إلى الوزارة بخصوص مخالفات تمسّ سير الامتحانات، وحرصًا على تعزيز الانضباط وضمان إجراء الامتحانات في بيئة تربوية ملائمة.

وختمت الدكتورة الأسود، تعميمها بالتشديد على أن كل من يخالف هذه التعليمات سيتحمل المسؤولية الكاملة، داعية الجميع إلى التعاون لضمان نجاح هذا الاستحقاق التربوي الهام.