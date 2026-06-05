امتحانات الثانوية.. تعرّف على المواعيد الكاملة لـ«الدور الأول»

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، مقترح جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2025 – 2026، للقسمين العلمي والأدبي، داخل البلاد وفي المدارس الليبية بالخارج، وذلك عبر المركز الوطني للامتحانات.

وبحسب الجدول، تنطلق امتحانات الدور الأول يوم 28 يونيو 2026 وتستمر حتى 16 يوليو 2026، مع تخصيص فترات راحة بين عدد من المواد لضمان تنظيم العملية الامتحانية وسيرها بسلاسة.

وفيما يخص القسم العلمي، تشمل الامتحانات مواد اللغة الإنجليزية والإحصاء والكيمياء والرياضيات والفيزياء بفروعها والأحياء وتقنية المعلومات والتربية الإسلامية، إلى جانب مواد اللغة العربية بمختلف فروعها.

أما القسم الأدبي، فيشمل جدول الامتحانات مواد اللغة الإنجليزية والتاريخ والإحصاء وعلم النفس والنحو والصرف والأدب والنصوص وعلم الاجتماع والفلسفة والجغرافيا والتربية الإسلامية، إضافة إلى تقنية المعلومات.

وأكدت الوزارة أن امتحانات التعبير والإنشاء تُجرى بشكل موحد داخل المدارس المقيد بها الطلبة قبل موعد الامتحانات الرئيسية، على أن تُصحح أوراقها من قبل معلمي المادة وترصد درجاتها وفق النظام المعتمد.

كما أوضح المركز الوطني للامتحانات أن طلبة المدارس الليبية بالخارج يمتحنون وفق توقيت خاص عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت ليبيا، مع التزام الجهات التعليمية بالإجراءات التنظيمية المعتمدة.

ويأتي هذا المقترح في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية، بما يضمن توحيد المواعيد داخل ليبيا وخارجها وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية.