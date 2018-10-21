امتحانات الدور الاستثنائي مُستمرة في عدد من بلديات المنطقة الغربية

تواصلت امتحانات الدور الاستثنائي لتلاميذ وطلبة شهادتي إتمام مرحلتي النعليم الأساسي للعام الدراسي 2017-2018م بكافة مراقبات التعليم ببلديات المنطقة الغربية “الزاوية ـ الزاوية الجنوب ـ الزاوية الغرب ـ صرمان ـ صبراتة ـ العجيلات ـ الجميل ـ رقدالين ـ زلطن”.

حيث تشهد عملية الامتحانات انتظاما طبيعياً من اللجان المشرفة بالتعاون مع وحدات ومكاتب التفتيش التربوي بالمنطقة وحضور التلاميذ والطلاب وبحسب خطة وزارة التعليم والجدول المعد من إدارة الامتحانات بوزارة التعليم.

هذا وكانت وزارة التعليم قد قررت منح فرصة استثنائية لتلاميذ الشهادة الإعدادية بالدخول للامتحانات دون قيد عدد مواد الرسوب، في حين منحت فرصة استثنائية لطلبة الشهادة الثانوية بالدخول للامتحانات للراسبين في مادةٍ واحدة واعتماد نظام التكميلي للراسبين في ثلاث مواد دراسية.

من جهة أخرى تُجرى امتحانات الدور الاستثنائي لتلاميذ الشهادة الإعدادية في مقر لجنة واحدة في كل مراقبة تعليمية، كما تُجرى امتحانات الدور الاستثنائي لطلبة الشهادة الثانوية بمراقبات التعليم بالمنطقة الغربية بالمعهد العالي للعلوم والتقنية بصرمان.