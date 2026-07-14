امتحان القبول القضائي.. إعلان رسمي بشأن «الموعد والمواد والتعليمات»

أعلن المعهد العالي للقضاء موعد ومكان إجراء المرحلة الأولى من امتحان المفاضلة للالتحاق بالدفعة الثانية والعشرين، ضمن إجراءات القبول الخاصة بالمتقدمين المستوفين لشروط الترشح.

وأوضح المعهد العالي للقضاء، في إعلانٍ رسمي، أن الامتحان التحريري سيُجرى لجميع المتقدمين من مختلف مناطق ليبيا في جامعة طرابلس، وتحديدًا داخل كلية القانون.

وحدد المعهد يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 موعدًا لإجراء الامتحان، على أن يبدأ من الساعة 11:00 صباحًا ويستمر حتى الساعة 2:00 ظهرًا.

وبيّن المعهد أن الامتحان التحريري سيشمل عددًا من المواد القانونية الأساسية، وهي:

القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما.

القانون المدني الليبي.

قانون المرافعات المدنية والتجارية.

قانون العقوبات الليبي.

قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد المعهد ضرورة التزام المتقدمين بإبراز بطاقة دخول الامتحان المخصصة، التي سيجري إصدارها قبل موعد الاختبار بوقتٍ كافٍ، على أن تكون مرفقةً بإثبات هوية ساري المفعول.

ودعا المعهد جميع المتقدمين إلى الحضور قبل بدء الامتحان بفترةٍ مناسبةٍ لاستكمال الإجراءات التنظيمية، مشددًا على منع إدخال الكتب أو الملخصات أو أي مواد غير مصرحٍ بها إلى قاعات الاختبار.

وأضاف أن المتقدمين ملزمون بتعبئة الإقرار الشخصي الذي سيُسلَّم لهم يوم الامتحان وفق النموذج المعتمد، مؤكدًا تطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للامتحانات داخل المعهد بدقة، وتحميل أي مخالفٍ للتعليمات المسؤولية القانونية.

وتُعد المرحلة الأولى، المتمثلة في الامتحان التحريري، إحدى المراحل الأساسية ضمن إجراءات المفاضلة التي يعتمدها المعهد العالي للقضاء لاختيار المقبولين في الدفعات الجديدة، قبل استكمال باقي مراحل التقييم وفق الضوابط المعتمدة.