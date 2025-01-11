امرأة تقتل زوجها «رمياً بالرصاص» في ترهوتة

أعلنت مديرية أمن ترهونة، توقيف امرأة أقدمت على قتل زوجها رميا بالرصاص.

وأوضحت المديرية “أن الجريمة وقعت بعد أن استعارت الجانية، المولودة عام 1977 وتعمل ربة منزل، سلاحا ناريا من جارتها لتنفيذ فعلتها”.

ووفق بيان المديرية، “استخدمت المرأة بندقية من نوع “كلاشنكوف” تعود إلى زوج الجارة، وهو عسكري متقاعد، وبذلك، تواجه الجارة اتهامات بالتورط في الحادثة لتسهيل وصول السلاح المستخدم”.

وبحسب المديرية، “اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والإحالة الي جهات الاختصاص وتم ضبط المتهمين جميعآ وأحيلو الي النيابة العامة”.

#ضبطيات_المراكز_والأقسام #الخميس_الموافق_9_1_2025 #مركز_شرطة__الداوون👮👮 واقعة جريمة قتل … تم النشر بواسطة ‏مديرية امن ترهونة‏ في الخميس، ٩ يناير ٢٠٢٥