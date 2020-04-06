طب وصحة

انتبه: آلام قد تدل على أكثر حالات كورونا خطورة

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 أبريل 2020 - 10:26
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طب وصحة
إن مرضى Covid-19 الذين يعانون من وجع عضلي شديد [صفا]

يحذر أطباء أمريكيون من أن آلام العضلات قد تكون علامة على أكثر حالات فيروس كورونا خطورة.

ويقول باحثون أمريكيون إن مرضى Covid-19 الذين يعانون من وجع عضلي شديد، سيكونون الأكثر تضررا من الفيروس، وعادة ما يصابون بأمراض تنفسية حادة، وفق “روسيا اليوم”.

ووجد الباحثون في جامعة نيويورك (NYU) الرابط بين العضلات المؤلمة والحالات الشديدة من Covid-19، عن طريق تحليل السجلات من 53 مريضا في المستشفى في ونتشو، الصين.

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وكان معظم المشاركين في الثلاثينات أو الأربعينات من العمر، وزهاء الثلثين من الرجال.

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