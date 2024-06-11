انتحار فتاة في المغرب بعد ضبطها «بحالة غش» في الامتحانات الثانوية

أقدمت تلميذة في الثانوية العامة بالمغرب على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جرف في مدينة آسفي، بعد ضبطها بحالة غش في الامتحانات الثانوية.

ذكر موقع “هسبريس”، “أن الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما، ألقت بنفسها من الجرف، الأمر الذي أدى إلى ارتطامها بالصخور في الأسفل”.

وأشار الموقع إلى أن “المتوفاة أقدمت على الانتحار بعد ضبطها في حالة غش، خلال تقديمها لامتحانات الثانوية، وتحرير محضر غش في حقها من قبل لجنة المراقبة”.

وتحدث الموقع عن تسجيل صوتي للفتاة “وهي تروي تفاصيل طردها من الامتحان، وخوفها من العقوبة المترتبة على ضبطها في حالة غش، وطلبت من عائلتها أن يسامحوها”.