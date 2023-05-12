انتخابات الأحد المنتظر.. الهيئة العليا التركية تؤكد بأنّ النتائج ستُعلن في يومها

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، الجمعة، أنّ النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية المقررة الأحد المقبل، ستُعلن مساء ذات اليوم.

وأضاف ينار أنّ الهيئة أكملت استعداداتها للانتخابات العامة والرئاسية المقررة الأحد المقبل، واتخذت كافة تدابير للحفاظ على سلامة سير عملية الاقتراع.

ولفت ينار إلى أنّ الانتخابات المرتقبة تشكل منعطفا مهما في تاريخ الديمقراطية التركية، كونها تشهد أكبر مشاركة للأحزاب السياسية على الإطلاق.

وأشار ينار إلى اتخاذ الهيئة كافة التدابير المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي أو الهجمات الإلكترونية أثناء عملية الاقتراع وفرز الأصوات، مضيفا أنّ الهيئة أكملت توزيع البطاقات الانتخابية على مراكز الانتخابات.

وفيما يتعلق بمراكز الاقتراع في منطقة الزلزال، ذكر ينار أنّ الهيئة اتخذت تدابيرها المتعلق بإقامة صناديق الاقتراع داخل كرافانات (منازل مسبقة الصنع) أُنشئت في حدائق المدارس المتضررة جراء الزلزال.

وتشهد تركيا الأحد، انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحًا عن تحالف الشعب، وكمال قليجدار أوغلو مرشحًا عن تحالف الأمة.