انتخابات الشيشان 2026.. قديروف مرشح رسمياً

رشّح حزب روسيا الموحدة رسميًا حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وذلك خلال مؤتمر الفرع الإقليمي للحزب في الشيشان، حيث صدر قرار الترشيح بالإجماع.

وأكد رمضان قديروف، عقب إعلان ترشيحه، أن الحملة الانتخابية المقبلة في الجمهورية ستجري وفق أعلى مستويات الشفافية والانفتاح، معربًا عن ثقته بأن الاستحقاق الانتخابي سيشهد أجواءً مفتوحة.

وقال قديروف في كلمة أمام المشاركين في المؤتمر إن الانتخابات المقبلة ستتميز بأقصى درجات الشفافية، مشيرًا إلى أهمية تنظيم العملية الانتخابية بما يعكس تطلعات المواطنين.

ويشغل رمضان قديروف منصب رئيس جمهورية الشيشان منذ 5 أبريل 2007، قبل انتقال نظام إدارة الجمهورية إلى صيغة منصب الحاكم في سبتمبر 2010.

وكانت آخر انتخابات رئاسية في الشيشان قد أجريت عام 2021، وأسفرت عن فوز قديروف بنسبة تأييد بلغت 99.7% من أصوات الناخبين، وفق بيانات اللجنة الانتخابية المركزية الروسية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في جمهورية الشيشان يوم 20 سبتمبر 2026، بالتزامن مع يوم التصويت الموحد في روسيا.

وتأتي الانتخابات المقبلة في إطار الاستحقاقات السياسية المحلية الروسية، حيث تشهد المناطق والجمهوريات التابعة للاتحاد الروسي انتخابات لاختيار قياداتها وفق النظام الانتخابي المعتمد.