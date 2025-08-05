انتخابات المجالس البلدية.. متطلبات اعتماد المراقبين ووكيل المرشح

حددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات متطلبات اعتماد المراقبين ووكيل المرشح لانتخابات المجالس البلدية، التي تهدف إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

أولاً: المراقب المحلي

يجب أن يكون منتسبًا لإحدى منظمات المجتمع المدني.

تقديم إشهار المنظمة ساري المفعول.

رسالة رسمية من المنظمة بأسماء المراقبين.

صورة شخصية إلكترونية.

4 صور من إثبات الهوية.

تعبئة استمارة تسجيل (استمارة 1) واستمارة بيانات الأفراد وتوقيع مدونة السلوك (استمارة 2).

ثانياً: ممثل الإعلام المحلي

يجب أن يكون من مؤسسة إعلامية محلية ومسجلة رسميًا.

رسالة رسمية من المؤسسة الإعلامية.

صورة شخصية إلكترونية.

صورة من إثبات الهوية.

تعبئة استمارة تسجيل (استمارة 1) واستمارة بيانات الأفراد وتوقيع مدونة السلوك (استمارة 2).

ثالثاً: وكيل المرشح

صورة شخصية إلكترونية.

صورة من إثبات الهوية.

تعبئة استمارة تسجيل (استمارة 1) واستمارة بيانات الوكلاء وتوقيع مدونة السلوك (استمارة 2).

يُذكر أن عملية الاعتماد تتم في مكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة ضمن نطاق البلديات المستهدفة.