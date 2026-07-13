انتخابات المعلمين تنطلق غداً.. المفوضية تعلن جاهزية المراكز

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استكمال مكاتب الإدارة الانتخابية استعداداتها الفنية والإدارية لانطلاق انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المعلمين، المقرر بدء مرحلتها الأولى يوم غد الثلاثاء 14 يوليو 2026، وفق الجدول الزمني المعتمد الذي يستمر حتى 26 يوليو 2026.

وقالت المفوضية إن مكاتب الإدارة الانتخابية واصلت تجهيز المراكز الانتخابية وتوفير المواد والمستلزمات الخاصة بسير العملية الانتخابية، إلى جانب استكمال توزيع النماذج الانتخابية والتنسيق مع اللجان المشرفة، لضمان تنفيذ الاستحقاق وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وأضافت المفوضية أن الاستعدادات شملت كذلك تعزيز الجانب التوعوي من خلال تنفيذ لقاءات ومداخلات عبر عدد من القنوات الإذاعية المسموعة، بهدف تعريف الناخبين بآليات انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المعلمين ومراحلها المختلفة.

وأكدت المفوضية استمرار متابعة الجوانب التنظيمية والفنية للعملية الانتخابية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان إجراء الانتخابات بانسيابية وشفافية، وفق المعايير المعتمدة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية.

وتأتي انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المعلمين ضمن الاستحقاقات المهنية التي تشرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم إجراءاتها، في إطار دورها في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة داخل ليبيا.