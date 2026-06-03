انتخابات «النقابات المهنية».. نتائج جديدة تشمل عدة قطاعات

أعلن مجلس المفوضية الخاصة بانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، سلسلة من القرارات الرسمية الصادرة خلال عام 2026، بشأن نتائج الانتخابات الخاصة بعدد من النقابات العامة والفرعية في قطاعات مهنية مختلفة.

وشملت القرارات القرار رقم (120) لسنة 2026، الذي نص على اعتماد النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة للصيادين، في خطوة تعكس استكمال الإجراءات الانتخابية الخاصة بهذا القطاع المهني.

كما أصدر المجلس القرار رقم (119) لسنة 2026، بشأن الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب النقابة العامة للقصابين وتجارة اللحوم بأنواعها، في إطار متابعة العملية الانتخابية ومرحلتها التمهيدية.

وفي السياق ذاته، أعلن القرار رقم (118) لسنة 2026 عن النتائج الأولية لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة الصناغات الغذائية، ضمن سلسلة الانتخابات المهنية الجارية.

كما شمل الإعلان القرار رقم (117) لسنة 2026، المتعلق بإعلان النتائج الأولية لانتخاب النقابة العامة لموردي الأدوية وموردي ومصنعي المعدات الطبية، في قطاع حيوي يرتبط بالخدمات الصحية والإمدادات الطبية.

وأصدر المجلس أيضًا القرار رقم (116) لسنة 2026، بشأن إعلان النتائج الأولية لانتخاب النقابة العامة للحلاقة الرجالية، ضمن إطار تنظيم العمل النقابي في مختلف المهن.

وأكدت هذه القرارات استمرار المسار الانتخابي داخل النقابات المهنية في دولة ليبيا، بما يعزز تنظيم الهياكل النقابية وتفعيل دورها في تمثيل منتسبيها، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة في إعلان النتائج الأولية والنهائية.