انتخابات رئاسية وتشريعية في تايوان

أدلى ملايين الناخبين التايوانيين اليوم بأصواتهم لانتخاب رئيسهم المقبل، في ظل ترقب صيني لنتائج هذه الانتخابات التي ترى فيها بكين أحد أشكال النزعة الانفصالية في شبه الجزيرة المدعومة من الغرب.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية تشكلت صفوف طويلة أمام مراكز الاقتراع البالغ عددها 18 ألفا، وأغلقت أبوابها عند الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي، وعاد عدد كبير من التايوانيين إلى البلاد للتصويت لأن الاقتراع في الخارج غير متاح.

وفي انتخابات 2020، بلغت نسبة المشاركة 75 بالمئة في الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وتبعد 180 كيلومترا عن الساحل الصيني.

وتجرى الانتخابات الرئاسية التي يرافقها اقتراع تشريعي أيضا في جولة واحدة وينتظر إعلان النتائج مساء السبت.

وكشف بيان لشركة السكك الحديد التايوانية أن 746 ألف شخص سيستقلون القطار السبت سيعود معظمهم للتصويت في مسقط رأسهم، وهو عدد أكبر مما سجل في 2020.