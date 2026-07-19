المفوضية: انتخابات المعلمين تسير وفق «الجدول الزمني» ومعايير الشفافية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد 19 يوليو 2026، استمرار عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للمعلمين في مراكز التصويت المعتمدة، وفق الجدول الزمني المحدد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عملية التصويت تجري وسط استعدادات كاملة من اللجان الانتخابية والفرق الفنية والإدارية المشرفة على سير الانتخابات، بما يضمن تنظيم العملية وفق المعايير المعتمدة للنزاهة والشفافية.

ودعت المفوضية جميع المعلمين والمعلمات المسجلين في سجل الناخبين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع المحددة لهم والمشاركة في عملية التصويت، مشيرة إلى أن مشاركة الناخبين تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح هذا الاستحقاق النقابي واختيار ممثليهم.

وأوضحت المفوضية أن متابعة آخر التطورات المتعلقة بسير عملية الاقتراع متاحة عبر صفحة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، التي تواصل نشر المستجدات والتحديثات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وتأتي انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للمعلمين ضمن الاستحقاقات المهنية الهادفة إلى اختيار الهياكل التمثيلية للنقابة، وتعزيز مشاركة المعلمين في إدارة شؤونهم النقابية وفق آليات انتخابية منظمة.

وتشرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم العملية الانتخابية، في إطار دورها المتعلق بإدارة عدد من الاستحقاقات الانتخابية والمهنية، وضمان تطبيق الإجراءات المنظمة للعملية التصويتية.