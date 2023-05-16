انتخابات 2023.. «باتيلي» يؤكد على ضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي إنّه على القادة الليبيين الاستجابة لنداء الشعب بإجراء الانتخابات.

وأوضح باتيلي في حوار صحفي أنّ الظروف مواتية لإجراء الانتخابات في نهاية هذا العام، وأنّ إجرائها يتطلب إشراك كافة أصحاب المصلحة بمن في ذلك القادة الأمنيون.

وأضاف باتيلي أنّه لا يجب أن تستثني الانتخابات أحدا، وأنّها ستُجرى إذا توافرت الإرادة والرغبة لدى كافة الأطراف، مشيرا إلى أنّه طالب قادة السودان وتشاد والنيجر بسحب المرتزقة والقوات من ليبيا.

وأشار باتيلي إلى أنّ ليبيا معرضة للتفتت والانقسام إذا استمرت حالة الاختلاف السياسي، وأنّه يجب توحيد الجيش والمصرف المركزي، وهي خطوات هامة نحو إنهاء الانقسام السياسي.

واعتبر باتيلي أنّ توحيد السلطة التنفيذية مرتبط بإرادة السياسيين الليبيين، موضحا أنّ تصاعد الصراع في السودان سيكون له تداعيات خطيرة على ليبيا، والوضع في السودان تحذير خطير لكافة الأطراف الليبية.