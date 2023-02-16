انتخابات 2023.. «باتيلي» يلف عواصم الغرب ويحشد لها الدعم

يواصل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي سلسلة مشاوارته مع الأطراف المحلية والدولية، قبيل إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 من الشهر الجاري.



وبحسب تغريدة له عبر تويتر، فقد دعا باتيلي رفقة مسؤوليين بريطانيين عن الملف الليبي، الجهات الفاعلة المحلية لتسريع الاستعدادات للانتخابات في عام 2023.

وخلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك بحث باتيلي تطورات الوضع السياسي والأمني ​​في ليبيا، مطالبن الأطراف المحلية بالتركيز على التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 2023.

وحث المبعوث الأممي ووزيرة الخارجية الألمانية المجتمع الدولي على توحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات شرعية.