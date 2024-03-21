انتخاب أول زعيم أسود لحكومة في المملكة المتحدة

انتخب فوغان جيثينغ، وزيرا أول في ويلز ببريطانيا، ليصبح أول زعيم أسود لحكومة في المملكة المتحدة.

وحسب وكالة رويترز، حصل “جيثينغ”، على 27 صوتا من أصل 51 في المجلس التشريعي، حيث يعد حزب العمال أكبر حزب.

وانتخب “جيثينغ”، زعيما للحكومة من قبل أعضاء برلمان ويلز في كارديف، بعد أيام على فوزه بمنصب زعيم حزب العمال الحاكم في ويلز.

وقال “جيثينغ”، وهو ابن لأب من ويلز وأم زامبية، إن “ويلز، أصبحت الآن أول دولة في أوروبا يقودها شخص أسود”، مضيفا: “إنها مسألة فخر لويلز الحديثة ومسؤولية شاقة، وهي مسؤولية لا أتعامل معها باستخفاف”.

وبذلك أصبح لدى ثلاث من حكومات المملكة المتحدة الأربع قادة من غير البيض، إذ ينحدر رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك من أصول هندية، بينما ولد الوزير الأول الاسكتلندي حمزة يوسف لعائلة باكستانية في بريطانيا، وتتولى قيادة أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل وإيما ليتل بينجيلي، ما يعني أنه للمرة الأولى لا يوجد رؤساء حكومات من البيض في المملكة المتحدة.

هذا ويبلغ عدد سكان ويلز، حوالي 3 ملايين نسمة، هي واحدة من أربعة أجزاء من المملكة المتحدة، إلى جانب إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.