انتخاب الجزائر عضوًا غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، خلال الجولة الأولى وبالأغلبية، الجزائر عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمدة سنتين ابتداء من 1 يناير 2024م، وذلك على إثر تصويت 193 دولة عضو في الأمم المتحدة حيث تحصلت الجزائر 184 صوتاً.



وإضافة إلى الجزائر، انتُخبت كل من سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا، وهذه هي المرة الرابعة التي تحوز فيها الجزائر عبر تاريخها، عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، بعد عضويتها في 1968 – 1969، 1988 – 1989، 2004 – 2005، وتعهّدت في حال انتخابها للعهدة المقبلة بالمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتعزيز دور مجلس الأمن في التحديات القائمة في منطقة الساحل والقارة الأفريقية.

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد زار نيويورك، الأسبوع الماضي، لحشد الدعم في انتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن هذا الانتخاب الذي يمثل مكسبا ثمينا يضاف إلى رصيد السياسة الخارجية للبلاد، يعكس التقدير والاحترام الذي يحظى به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من قبل المجتمع الدولي، وعرفانه لمساهمته في إحلال السلم والأمن الدوليين.

وبحسب البيان، فإن هذا النجاح الدبلوماسي يُؤكد وبوضوح عودة الجزائر الجديدة إلى الساحة الدولية ويؤيد رؤية ونهج رئيس الجمهورية للحفاظ على السلم والأمن في العالم على أساس التعايش السلمي والتسوية السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في اطار السياسة الخارجية للجزائر التي تستمد مبادئها وقيمها ومثلها من ثورتها التحريرية.

وأكدت الرئاسة الجزائرية عزمها على تركيز جهودها لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتنشيط العمل متعدد الأطراف المتجدد مع تقوية الشراكات الرئيسية بالإضافة إلى تعزيز مبادئ وقيم عدم الانحياز ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وتعزيز مشاركة النساء والشباب في هذه الجهود الدولية.

كما ستحرص الجزائر على إسماع صوت الدول العربية والأفريقية والدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن.

وجددت الرئاسة الجزائرية التأكيد على عزمها الثابت والهادف على الدفاع عن القضايا العادلة لفضاءات انتمائها هذه وإلى ترقية جميع تطلعاتها وأمالها داخل مجلس الأمن الدولي.