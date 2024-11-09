انتخاب «الشبلي» رئيسا جديداً لتجمع الأحزاب الليبية

انتخب تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي رئيسا جديدا للتجمع.

جاء ذلك خلال اجتماع للتجمع، اليوم السبت، وذلك في إطار استعداده للمرحلة السياسية القادمة، حيث تم تشكيل قيادة جديدة للتجمع.

كما قام التجمع بانتخاب عبد الرحمن حمد صالح نائبا أولا لرئيس التجمع، وموسى معيوف ناطقا رسميا للتجمع، وعبد الحافظ شرادة مستشارا قانونيا للتجمع.

ويهدف التجمع إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال خارطة الطريق التي طرحها وأوصلها إلى كل السياسيين الفاعلين في ليبيا والدوليين والتي تتمثل في أن تكون ليبيا جمهورية لامركزية تتكون من 20 أو 25 محافظة وكل محافظة تنتخب محافظها وعمداء بلدياتها من خلال الصندوق بشكل مباشر، وأن يتم توزيع إيرادات المالية للدولة على هذه المحافظات بشكل يتوازى مع عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك للقضاء على الدولة المركزية وتقوم دولة على نظام الحكم المحلي الحقيقي.