انتخاب «دومة» نائباً ثانياً لرئيس مجلس النوّاب

انتخب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عضو المجلس مصباح دومة، بالتزكية نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب، عقب انسحاب بقية المترشحين.



واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية التي عقُِدت اليوم في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور 95 نائبًا والتي تلا خلالها النويري طلب الاستقالة المقدم من النائب الثاني عبد الهادي الصغير.

وأفاد المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، بأن الجلسة جرى خلالها التصويت على طلب استقالة الصغير بموافقة أغلبية النواب، قبل أن تعلق الجلسة للتشاور، مشيرًا إلى أنها كانت جلسة مغلقة.

وقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الهادي الصغير لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح استقالته من منصبه ويكتفي بدوره كنائب عن الجنوب الليبي بسبب صعوبة المواءمة بين التطلعات والاستحقاقات وبين أدوات وآليات العمل المتاحة، حسب قوله.