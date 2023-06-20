انتخاب رئيس جديد لتجمع الأحزاب الليبية

عقد تجمع الأحزاب الليبية اجتماعه الـ12 بمقر حزب المشروع الوطني في العاصمة طرابلس.

وخُصِص الاجتماع لاختيار رئيس للتجمع لدورة قادمة مدتها 6 أشهر، حيث تم انتخاب المبروك مبارك عيسى رئيسا للتجمع، وفق اللائحة الداخلية لتجمع الأحزاب الليبية.

وفي تصريح لـ”عين ليبيا”، قال رئيس حزب صوت الشعب الناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، إن انتخاب رئيس جديد للتجمع يأتي في إطار إعادة تنظيم تجمع الأحزاب الليبية والاستعداد للمرحلة القادمة حول الاستعداد للتطوارات المتسارعة في المشهد السياسي الليبي.

ويضم تجمع الأحزاب الليبية أكثر من 31 حزباً سياسياً معتمداً، ويعتبر أكبر تجمع سياسي على الساحة الليبية، حيث يضم التجمع أحزابا من مدينة بنغازي ومن الجنوب والوسط والمنطقة الغربية، ما يجعله ممثلاً قوياً لكافة أطياف الشعب الليبي.

ويهدف التجمع إلى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال خارطة الطريق التي طرحها وأوصلها إلى كل السياسيين الفاعلين في ليبيا والدوليين والتي تتمثل في أن تكون ليبيا جمهورية لامركزية تتكون من 20 أو 25 محافظة وكل محافظة تنتخب محافظها وعمداء بلدياتها من خلال الصندوق بشكل مباشر، وأن يتم توزيع إيرادات المالية للدولة على هذه المحافظات بشكل يتوازى مع عدد السكان والمساحة الجغرافية وذلك للقضاء على الدولة المركزية وتقوم دولة على نظام الحكم المحلي الحقيقي.