انتخاب «عبد القادر يحيى» مقرراً بالبرلمان الإفريقي

أعلن مجلس النواب في بيان رسمي عن انتخاب عبدالقادر حسن يحيى، عضو المجلس وعضو البرلمان الأفريقي، مقررًا لمجموعة إقليم الشمال في البرلمان الأفريقي.

وتم ذلك خلال الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد السابع للبرلمان الأفريقي، التي عُقدت في مدينة ميدراند بجمهورية جنوب أفريقيا.

ويُعد هذا الانتخاب خطوة بارزة في تعزيز الدور الفاعل لليبيا في القضايا الأفريقية، حيث سيشغل عبدالقادر حسن يحيى منصبًا مهمًا في البرلمان الأفريقي.

وستشهد الدورة الحالية أيضًا انتخاب أعضاء اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي، مما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون والمشاركة الفاعلة بين الدول الأفريقية في القضايا المشتركة.

ويُشار إلى أن هذه الانتخابات تأتي في وقت حاسم للبرلمان الأفريقي، الذي يسعى إلى تعزيز آليات عمله وتحقيق أهدافه المتعلقة بالاستقرار والتنمية في القارة.