انتخاب «عبد المولى المغربي» رئيساً للاتحاد الليبي لكرة القدم

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، السبت، انتخاب عبد المولى المغربي، رئيسًا للاتحاد العام الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، وذلك خلال الجلسة الانتخابية التي عُقدت في جامعة قاريونس بمدينة بنغازي، لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد الجديد.



وبحسب وكالة وال، “شهد الاجتماع حضور 100 عضو من أصل 125 عضوًا يمثلون رؤساء الأندية والمكلفين رسميًا بالمشاركة، وجرى التصويت على القائمة الوحيدة المترشحة، حيث حصلت على 95 صوتًا مؤيدًا، مقابل 5 أصوات معارضة، وأسفرت الانتخابات عن اختيار عبدالمولى المغربي، الرئيس السابق للاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس، رئيسًا للاتحاد العام الليبي لكرة القدم”.

ووفق المعلومات، “تضمنت القائمة الفائزة، فوزي جعودة، نائبًا أول، وعبدالله عمر، نائبًا ثانيًا، وإيناس العوامي، ممثلة للمرأة، وبعضوية علي المهدي، وعبدالهادي حربي، وعزالدين بريدان، وطلال الشريف، وعلاء عبدالرازق، ومحمد بومليانة، ورياض الحمروني،أما قائمة الاحتياط فشملت، عبدالله بوزريبة، وصالح سعيد، فوزي المدني، وحنان الشوقي”.



وأكدت لجنة الانتخابات، اعتماد القائمة الفائزة بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، مع الإشارة إلى أن فترة الترشح أُغلقتواكدت

نجاح انتخابات مجلس أدارة الإتحاد الليبي لكرة القدم بمدينة بنغازي 📍 أسفرت عن فوز القائمة الوحيدة المتقدمة برئاسة عبد المولى المغربى ونائبيه فوزى جعودة وعبد الله العماري بالاغلبية وبعدد 95 صوت 🗳️ #LLF تم النشر بواسطة ‏الإتحاد الليبي لكرة القدم – Lff‏ في السبت، ٤ يناير ٢٠٢٥