انتخاب ليبيا عضوا في «هيئة الرقابة المالية» بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية

انتخبت دولة ليبيا عضوا في هيئة الرقابة المالية والإدارية بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية بإجماع الأعضاء.

يشار إلى أن انتخابات أعضاء هيئة الرقابة المالية والإدارية بالمنظمة، جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها العادية (58) بالقاهرة.

وبحسب وكالة وال، تركز الاجتماع حول استعراض الحسابات الختامية والمركز النقدي للمنظمة، بالإضافة إلى انتخاب مجلس تنفيذي جديد لمدة عامين.

وشاركت دولة ليبيا، بوفد من وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، ممثلا بعضوية مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات إبراهيم مسعود أبو المغاير، ومدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي صلاح القماطي، ومدير مكتب التعاون الدولي آمال الشريف.