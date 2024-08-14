انتخاب ليبيا كنائب رئيس اللجنة الاستشارية الأفريقية لمكافحة الأمراض

انتخبت اللجنة الفنية الاستشارية الإقليمية للمركز الأفريقي لمكافحة الإمراض بإقليم الشمال، دولة ليبيا، لمنصب نائب رئيس اللجنة، خلال جلستها التحضيرية لاجتماع مجلس وزراء إقليم شمال إفريقيا المقرر عقده في الربع الثالث من العام الجاري.

وحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء، “يناط باللجنة الفنية الاستشارية الإقليمية للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض بإقليم الشمال، مسؤولية توحيد السياسات في مواجهة الأمراض العابرة للحدود، والعمل المشترك على الأهداف الصحية المشتركة لدول الاتحاد الإفريقي”.

وتضم اللجنة الفنية الاستشارية عن دولة ليبيا في عضويتها، وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة سعد الدين عبد الوكيل، ومستشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض الطاهر المحبس.

انتخبت اللجنة الفنية الاستشارية الإقليمية للمركز الأفريقي لمكافحة الامراض بإقليم الشمال، دولة ليبيا، لمنصب نائب رئيس… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الأربعاء، ١٤ أغسطس ٢٠٢٤