انتخاب ليبيا لمنصب نائب رئيس هيئة التعليم والعلم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي

شاركت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، في أعمال الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا المنعقدة بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من 10-13 ديسمبر الجاري.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماعات الفنية اختُتِمت بصياغة القرارات والتوصيات و التقارير التي عُرِضت على الوزراء في الاجتماع الختامي، الجمعة، وذلك لإقرارها والتصديق عليها.

هذا وتم خلال الاجتماع الوزاري انتخاب هيئة جديدة، حيث ترشحت ليبيا لعضوية المكتب عن دول شمال أفريقيا، وتحصلت على منصب نائب رئيس الهيئة المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي.

وبهذه المناسبة تقدم وزير التعليم المُكلف الدكتور “محمد عماري زايد”، بالتهنئة لجميع العاملين بالقطاع مثمنا جهود الجميع من أجل الحضور والمشاركة في كل المحافل الدولية والإقليمية، ويعتبر التواجد الدولي مهم لحكومة الوفاق الوطني وللدولة الليبية ورفع علم ليبيا وإبرازها كدولة فاعلة رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها، وفق قوله.