انتخاب ليبيا مقرراً لـ«لجنة العناقيد الاقتصادية» في مؤتمر العمل العربي

تواصلت أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية والخمسين، المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل 2025، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية.

وشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر “انتخاب دولة ليبيا لرئاسة لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، وتمثّلت ليبيا في هذه اللجنة بـ”سميرة دخيل”، التي ستقود أعمال اللجنة خلال الدورة الحالية”.

كما تم “انتخاب دولة ليبيا مقرراً للجنة الفنية الخاصة بالعناقيد الاقتصادية كمدخل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، وتمثّلت في اللجنة “عواطف أبودربالة”، في خطوة تعكس ثقة الدول الأعضاء في الكفاءات الليبية وقدرتها على الإسهام في تطوير رؤى العمل العربي المشترك”.

إلى جانب ذلك، شارك وفد وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “ضمن فريق الحكومات في عدد من اللجان النوعية، من بينها اللجنة المالية، ولجنة السياسات الاجتماعية الشاملة التي تبحث دور العمل العربي المشترك في الحد من الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي، إضافة إلى لجنة الصياغة، ولجنة السياسات، ولجنة اعتماد العضوية”.

وتؤكد هذه المشاركات المتنوعة “الحضور الفاعل والمتنامي للدولة الليبية في مختلف مسارات العمل العربي، بما يعكس رؤية ليبيا الرامية لتعزيز التعاون العربي في مجالات العمل والتنمية”.