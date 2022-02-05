انتخاب ليبيا نائباً ثانياً لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، عن انتخاب دولة ليبيا لمنصب النائب الثاني لهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وافتتحت قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ35 أعمالها في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، وقد أُعلِن عن تشكيل هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2022 برئاسة جمهورية السنغال، عن إقليم الغرب، والنائب الأول إقليم الشرق، والمشاورات مازالت جارية بين دول الإقليم بالخصوص، والنائب الثاني دولة ليبيا عن إقليم الشمال، والنائب الثالث جمهورية أنجولا عن إقليم الجنوب، والمقرر جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إقليم الوسط.

هذا وأعلن المجلس الرئاسي، اليوم السبت، أن المملكة المغربية وافقت على الانسحاب لصالح ليبيا في الترشح لعضوية هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن هذا التوافق جاء بعد لقاء رئيس المجلس محمد المنفي، مع وزير خارجية المغرب ورئيس وفدها ناصر بوريطة،ُ على هامش القمة السنوية للاتحاد الأفريقي التي تُعقد حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفي إطار تبادل الدعم والعلاقات المتميزة بين ليبيا والمغرب.

وتشارك ليبيا في أعمال هذه الدورة بوفد رئاسي يضم في مقدمته محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعدد من مدراء الادارات بوزارة الخارجية الليبية وسفير ليبيا لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.