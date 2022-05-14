انتخاب محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات

أفادت وكالة أنباء الإمارات، بأن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب بالإجماع محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الوكالة أن المجلس عقد اجتماعاً في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً لخليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وقبل انتهاء مدة ولايته الرابعة، توفي رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، عن عمر يناهز 73 عاما.

وبحسب دستور البلاد، فإنه عند خلو منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب تنتقل صلاحية رئيس الدولة لنائبه، مما يعني أن حاكم دبي سيتولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، التي تبلغ مدتها شهرا واحدا والتي نصت عليها الوثيقة.

وكان المجلس الأعلى الاتحادي لدولة الإمارات انتخب في عام 2019، خليفة بن زايد رئيسا للدولة وذلك لولاية رابعة تمتد لخمسة أعوام.

وبحسب المادة 46 من دستور الدولة التي تأسست في العام 1971 على يد الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في الدولة، حيث يتكون المجلس من حكام الإمارات السبع وهي أبوظبي (حيث تقع مدينة أبوظبي عاصمة البلاد)، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة.

وينص دستور الإمارات على أن المجلس الأعلى الاتحادي ينتخب من بين أعضائه رئيسا للاتحاد ونائبا للرئيس لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

كما ينص الدستور على أنه “عند خلو منصب الرئيس، أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستور”.