انتخاب مكتب رئاسة لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة

بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، اجتمعت اليوم الأحد، لجنة الأمن القومي بالمجلس لانتخاب مكتب رئاستها الجديد.

وتم خلال الاجتماع، وبتوفر النصاب القانوني للجنة، إنجاز العملية الانتخابية وكانت نتائجها وفقا لما يلي: جمال بوسهمين رئيسًا، وعبد العاطي أبوكتيف نائبًا للرئيس، ومنى كوكلة مقررة.

وثمن أعضاء اللجنة الجدد جهود رئيس وأعضاء اللجنة السابقة خلال فترة تقلدهم لمهامهم، متعهدين باستكمال جهود اللجنة بما يحقق أهداف المجلس ويعزز اختصاصاته.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يستقبل أعضاء بلدية طرابلس المركز ويبحث معهم خطط تطوير العمل البلدي

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأحد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وفداً من أعضاء المجلس البلدي لبلدية طرابلس المركز المنتخبين، وذلك بحضور عضو المجلس الأعلى الدكتور إبراهيم صهد.

وقدّم أعضاء المجلس البلدي خلال اللقاء عرضاً لرؤيتهم وخططهم المستقبلية لتطوير الأداء البلدي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب وضع خطط تنموية شاملة لإدارة الموارد المحلية ومعالجة القضايا الاجتماعية والخدمية.

كما تطرق اللقاء إلى التحديات الأمنية والسياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على دعم المجلس الكامل للمسار السلمي، والعمل على تحقيق الاستقرار ودعم جهود البلديات في أداء مهامها بما يخدم المواطنين ويُعزز الاستقرار المحلي.