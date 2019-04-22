انتخاب «ممثل كوميدي» رئيسًا لأوكرانيا

تحصل مرشح الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا “فلاديمير زيلينسكي” على 73.2% من الأصوات في حين تحصل منافسه الرئيس الحالي بيترو بورشينكو على 25.3% بحسب ما أعلن مركز الاقتراع الوطني مساء الأحد.وقال المرشح الرئاسي الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” مخاطبًا الأوكرانيين في تعليق على نتائج الاستطلاع: “أعدكم بأني لن أخذلكم، شكرا لجميع الأوكرانيين الذين اتخذوا خيارا آخر، شكرا للجميع”. وقال المرشح الرئاسي الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” مخاطبًا الأوكرانيين في تعليق على نتائج الاستطلاع: وتابع يقول: “لقد حققنا هذا الانتصار سويا، لن نسمح بسقوط أوكرانيا”.

يُشار أن زيلينسكي، اشتهر بتقديمه شخصية رئيس الجمهورية في المسلسل التليفزيوني الكوميدي “خادم الشعب”، حيث يقوم بدور مدرس تاريخ قادته الصدفة ليصبح رئيسا للجمهورية، ويعمل هذا الرئيس على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة.

وتركزت حملته الانتخابية، على الرغم من عدم وجود خبرة سياسية سابقة لديه، على اختلافه عن المرشحين الآخرين بدلاً من تركيزه على أي أفكار سياسية ملموسة، بحسب مراقبين.