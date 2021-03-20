انتداب 3000 مُعلم تونسي عن طريق التعاون الدولي

قال رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ السكروفي، أن 3000 مُعلم تونسي سيتم انتدابهم في ليبيا.

وأوضح السكروفي في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، إن العملية التي لم يتم إقرار الإجراءات المتعلقة بها بعد، سيتم تنفيذها عن طريق التعاون الفني.

وأشار إلى أن الأمر لم يقتصر على المُعلمين، وإنما شملت الانتدابات عدد من الإطارات الطبية، الذين يعملون حاليا في إطار عقود في ليبيا أو في إطار قوافل طبية.

وأفاد السكروفي أن المجلس بصدد العمل على بعث صندوق تونسي ليبي سيخصص لإعادة إعمار ليبيا بتمويلات تونسية وليبية وكذلك دولية.

وأوضح أن دفع الاستثمار بين تونس وليبيا يتطلب بالأساس تغيير قوانين الاستثمار.