انتشار أمني في مدن الساحل لـ«تعزيز الاستقرار» وحماية المواطنين

أفاد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في ليبيا بتنفيذ خطط أمنية ميدانية في عدد من مناطق الساحل الغربي، شملت مدن صبراتة وزوارة ومناطق الحرشة والمطرد، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وتنظيم الحركة، والحد من المظاهر المخالفة للقانون.

وأوضح الجهاز أن أعضاء إدارة شؤون التدريب والتأهيل نفذوا خطة أمنية لتأمين شواطئ مدينة صبراتة، من خلال تسيير دوريات راجلة على امتداد الساحل، بهدف تعزيز الحضور الأمني وتقديم المساعدة والإرشاد للمواطنين وزوار المدينة.

وأضاف الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة الجهاز الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتوفير بيئة آمنة خلال فترة تزايد الإقبال على المناطق الساحلية.

وأشار إلى أن خطة تأمين شواطئ صبراتة نُفذت بالتعاون مع مديرية أمن صبراتة، وبدعم من مديريات المنطقة الغربية، إلى جانب مشاركة جهاز إسعاف طب الطوارئ، بما عزز التنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية.

وفي منطقة الحرشة والمطرد، أعلن الجهاز تنفيذ انتشار أمني ليلي على طريق الرابش، شمل إقامة بوابات أمنية وتسيير دوريات متحركة، بهدف تعزيز الرقابة وضبط الحركة والحد من الممارسات المخالفة.

كما نفذ مكتب التمركزات والدوريات زوارة التابع لإدارة الأمن بالجهاز حملة ميدانية في كورنيش زوارة، استجابة لشكاوى المواطنين، حيث شملت دوريات ثابتة ومتحركة وراجلة لتنظيم الحركة والحفاظ على المظهر العام للمرفق.

وجاءت حملة كورنيش زوارة بالتعاون مع فرقة التدخل الخاصة، وقوة دعم المديريات مكتب زوارة، والكتيبة 459، ضمن جهود التنسيق الأمني المشترك لتوفير بيئة منظمة وآمنة للمواطنين والزوار.

وأكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية استمرار الدوريات والتمركزات الأمنية وفق تطورات الموقف الميداني، مشدداً على مواصلة حماية المرافق العامة وتعزيز الأمن والنظام العام في مختلف المناطق.