قامت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بتكثيف عمل دورياتها الأمنية داخل العاصمة طرابلس، وتأمين الأحياء والمناطق داخل بلدية حي الأندلس وغوط الشعال.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن هذا الإجراء يأتي في إطار المحافظة على الأمن والمجاهرة به ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى في تأدية مهامها الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحماية وتأمين المرافق والأهداف الحيوية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وضبط المجرمين والخارجين عن القانون ومنع حدوث أي خروقات أمنية والتصدي لها بكل حزم وقوة.

وثمنت وزارة الداخلية الجهود الأمنية التي تُبذل من أجل حفظ الأمن والاستقرار وتأدية الواجب الأمني الذي كُلِف به رجال الأمن والشرطة من أجل المحافظة على أمن الوطن والمواطن. انتشار أمني مكثف داخل العاصمة طرابلس للدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Freitag, 22. Mai 2020