انتشار أمني واسع بـ«عدة مناطق» في طرابلس

نفّذ مكتب التحري والتحقيقات التابع لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية انتشارًا أمنيًا واسع النطاق في عدد من مناطق العاصمة طرابلس، شمل حي الأندلس، وجزيرة دوران غوط الشعال، ومنطقة قرقاش، وجزيرة الدرن، وذلك في إطار خطة أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.

ويأتي هذا التحرك الأمني ضمن جهود ميدانية مكثفة تستهدف التصدي لمروّجي المواد المخدرة ومتعاطيها، إضافة إلى تعزيز الوجود الأمني في النقاط الحيوية والمناطق ذات الكثافة السكانية.

وأوضحت الجهات الأمنية أن هذه العمليات أسفرت عن تعزيز الرقابة على المداخل والمخارج، وإحكام السيطرة على المواقع المستهدفة، بما يساهم في الحد من الأنشطة الإجرامية وحفظ الأمن العام داخل العاصمة.

وأكد مكتب التحري والتحقيقات استمراره في تنفيذ حملات أمنية متواصلة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات تهدد أمن المواطنين أو تستهدف زعزعة الاستقرار، في إطار خطة أمنية شاملة لمتابعة الوضع الأمني في طرابلس.

هذا وتشهد العاصمة الليبية طرابلس بين الحين والآخر حملات أمنية مكثفة تستهدف مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، في ظل جهود رسمية لتعزيز الأمن وضبط الاستقرار داخل الأحياء الحيوية.