انتشال أكثر من 74 جثة من المقابر الجماعية في ترهونة

أفاد رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي؛ بأن المقابر الجماعية التي أبلغت عنها إدارة البحث عن الرفات في ترهونة؛ تجاوزت 11 مقبرة جماعية انتُشِلت منها أكثر من 47 جثة.

وأوضح السيوي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن هناك بعض الأشلاء والجثث الأخرى انتشلت من مناطق مختلفة.

وأشار إلى أن ترهونة تحوي أكبر عدد من المقابر الجماعية ويتوقع أن تصل الأعداد إلى نحو 200 جثة في ترهونة وحدها.

وبلغ عدد الجثث التي عُثِر عليها في مناطق جنوب طرابلس ومدينة ترهونة منذ فرار عناصر حفتر منها 291، وجرى التعرف على هوية جثة واحدة منها الأيام الماضية.