انتشال المزيد من الرفات بمدينة ترهونة

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، أن اللجنة المكلفة بقرار وزير العدل رقم (411) لسنة 2020 للبحث عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة وبإشراف مكتب النائب العام، انتشلت أمس الثلاثاء، بموقع سوق الجمعة “المصابحة” رفات جثة وهي عبارة عن هيكل عظمي.

يأتي ذلك بعد أن تم انتشال جثتين من نفس المقبرة يوم الأحد الماضي باستخدام المعايير المعتمدة علميا بآلية الحفر الطبقي ومسح طبقات الأرض بأبعاد متساوية وعلى أعماق متفاوتة وتحت إشراف مباشر من الأطباء الشرعيين.

وبعد أن تم تحديد مكان الجثة وتصويرها وتوثيقها وضع الأطباء أجزاء منها في أكياس خاصة بعد أن تم ترقيمها وتمييزها بالعلامات والإشارات الدالة.

وبهذا تكون اللجنة قد استكملت الكشف عن هذه المقبرة الجماعية بعد انتشال عدد 3 جثث منها، كما سيقوم مركز الطب الميداني والدعم اليوم الاربعاء بوضع لمساته الأخيرة لقفل هذه المقبرة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.



يُشار إلى أن اللجنة المكلفة تواصل أعمال البحث والاستخراج إلى حين استكمال كافة الأماكن المحددة للمقابر الجماعية بالمدينة.