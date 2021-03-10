انتشال جثة جديدة من المقابر الجماعية بترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، عن انتشالها لجثة واحدة وجدت مدفونة بمقبرة فردية بمدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الهيئة عن اكتشافها لمقبرة جديدة بمشروع الربط بالمدينة بمحاذاة المقابر التي اكتشفت سابقاً.

وكانت الهيئة قد أعلنت قبل يومين، عن اكتشاف مقبرة أخرى بمنطقة “كاريزما” بقصر بن غشير تم انتشال جثة واحدة منها.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، أشار في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إلى أن أعداد المفقودين الذين تم العثور عليهم في المقابر الجماعية بلغ 3560 جثة، مؤكدا أن الهيئة تعمل حالياً على ملف مفقودي ترهونة والبالغ عددهم 350 مفقود.

الاربعاء . 10/3/2021 . ترهونة .. فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تقوم بانتشال جثة واحدة وجدت مدفونة بمقبرة فردية بترهونة بمحاداة المقابر الاولى بمشروع الربط .. تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين‏ في الأربعاء، ١٠ مارس ٢٠٢١