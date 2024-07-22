انتشال جثة لمهاجر غير شرعي قبالة شاطئ الزاوية

انتشل فريق جمعية الهلال الأحمر، “فرع الزاوية”، جثة مجهولة الهوية، يرجح أنها لمهاجر غير شرعي، بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين.

وقالت الجمعية، في بيان لها: “إن عملية الانتشال جرت بالتنسيق مع الجهات المختصة، إذ اتّخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الحادثة وتحديد هوية الجثة”.

وبينت “أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي السلطات المحلية لضمان التعامل الإنساني مع جميع الحوادث المشابهة، والتأكيد على التزامها بالقوانين الدولية والمعايير الإنسانية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين”.

– قام فريق انتشال الجثامين بشعبة الزاوية الغرب بالتوجه إلى موقع الحادثة بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين ليلة البارحه…. تم النشر بواسطة ‏Libyan Red Crescent – Zawiya Branch الهلال الأحمر الليبي – فرع الزاويـة‏ في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤