انتشال جثة مهاجر على شاطئ صرمان

كشف الهلال الأحمر الليبي، مكتب صرمان، عن “انتشال جثمان لمهاجر غير شرعي على شاطئ المدينة”.

وأوضح المكتب، أن “انتشال الجثمان جاء عقب ورود بلاغ من أحد المواطنين عن وجود الجثمان لمهاجر على شاطئ البحر في المدينة”.

وأشار المكتب “إلى أنه بالتواصل مع مركز الشرطة الشمالي، وبعد إجراء التجهيزات توجه فريق الهلال الأحمر رفقة رجال الشرطة للمكان المعلوم وتم انتشال الجثمان”.

ودعا المكتب الجهات المختصة “إلى نقل الجثة والإسراع بالدفن”، موضحًا أن “مهمة فريق الهلال الأحمر انتشال الجثة داخل الكيس المخصص لنقل الجثامين فقط”.

#الهلال_الأحمر_الليبي_صرمان في بلاغ من أحد المواطنين للهلال الليبي صرمان مساء يوم الجمعه عن وجود جثمان لمهاجر غير شرعي… تم النشر بواسطة ‏مكتب الهلال الاحمر صرمان‏ في الجمعة، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤