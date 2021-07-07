انتشال جثتين من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

قامت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، بانتشال جثتين مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمشروع الزراعي (5) كيلو بمدينة ترهونة.

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الجثتين عُثِر عليهما بمقبرة جديدة جرى اكتشافها يوم أمس الثلاثاء بعد عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة.

يُشار إلى أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كانت انتشلت 4 جثث من المشروع الزراعي 5 كيلو في 2 يونيو وجثة واحدة في 16 يونيو.

بعد عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة، وبعد العثور على مقبرة جديدة يوم الأمس. قامت فرق الهيئة اليوم… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين‏ في الأربعاء، ٧ يوليو ٢٠٢١