انتشال جثماني شابين جرفت السيول سيارتهم قرب مدينة ترهونة

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، رفقة هيئة السلامة الوطنية، انتشال جثماني شابين جرفت السيول سيارتهما ليغرقا بداخلها في وادي اللفاعية قرب مدينة ترهونة.

وترحم وزير الحكم المحلي ورئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، “على أرواح المواطنين الذين قضوا نحبهم جراء تداعيات المنخفض الجوي، وأعرب عن خالص تعازيه لكل من فقدوا أحباءهم في هذه الكارثة”.

وأكد الوزير “أن الأوضاع الحالية جيدة وتحت السيطرة، مشيرًا إلى أن تأثير المنخفض الجوي أوشك على الانتهاء”.

كما اكد “التزام الحكومة ببذل قصارى جهدها لمساعدة المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة”.

ودعا التومي، المواطنين “إلى الالتزام بتعليمات السلامة وتوخي الحذر في مواجهة تداعيات التقلبات الجوية، مشددًا على أهمية التعاون بين الجميع لضمان سلامة المجتمع”.