انتشال رفات جثة مجهولة الهوية في إحدى مزارع الزاوية

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، انتشال رفات جثة مجهولة الهوية في إحدى مزارع منطقة القرعاء جنوب الصابرية غرب مدينة الزاوية.

وقال الهلال الأحمر في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “انطلق فريق الانتشال بالهلال الأحمر فرع الزاوية (مكتب الزاوية الغرب) بعد ورود اتصال من السلطات المحلية بوجود قبر، وأخرج الرفات وسلمها إلى السلطات المحلية لاستكمال باقي الإجراءات”.

يُشار إلى أن الزاوية كانت أحد محاور الاشتباكات بين قوات طرفي الصراع في ليبيا وعقب وقف إطلاق النار، جرى انتشال عديد الجثث مجهولة الهوية من مناطق الاشتباكات، وسط اتهامات من جهات دولية ومحلية بوجود مقابر جماعية في تلك المناطق.

بعد ورود إتصال من السلطات المحلية بوجود قبر في إحدى المزارع منطقة(القرعاء)جنوب الصابرية انطلق فريق الانتشال بالهلال… Gepostet von ‎الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي – الصفحة الرئيسية‎ am Sonntag, 11. Oktober 2020