انتشال 7 جثث مجهولة على شاطئ صبراتة

انتشل متطوعو الهلال الأحمر ـ فرع صبراتة، أمس الجمعة، سبع جثث وجدت على شاطئ البحر.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان، إن متطوعيها انتشلوا صباح الجمعة أربع جثث من على شاطئ البحر، بعد ورود بلاغ من السلطات المحلية، لافتا إلى نقل الجثث إلى مستشفى المدينة بالتعاون مع مركز شرطة صبراتة.

ومساء الجمعة انتشل المتطوعون ثلاث جثث أخرى.

وأشارت الجمعية إلى مشاركة المتطوعة الوحيدة في الهلال الأحمر الليبي (هدى) التي تشارك في انتشال الجثث، وأنها تقدم مثالًا يحتذى به في القوة والمثابرة، ومساعدة زملائها وملهمة الجميع بعزيمتها. وعبرت الجمعية عن تقديرها لهؤلاء الأبطال، الذين يلبون نداء الإنسانية دون تردد.

متطوعو الهلال الأحمر في صبراتة، أولئك الأبطال الذين لا يعرفون الكلل، استجابوا مرة أخرى لنداء الواجب. بعد ظهر اليوم،… تم النشر بواسطة ‏جمعية الهلال الأحمر الليبى فرع صبراتة‏ في الجمعة، ١٠ مايو ٢٠٢٤