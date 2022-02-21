انتشال صاروخين «أرض جو» بمنطقة الدافنية

أفاد جهاز المباحث الجنائية، بانتشال فريق مكتب المتفجرات، اليوم الاثنين، صاروخين من منطقة الدافنية غرب مدينة مصراتة.

وبحسب بلاغ للجهاز، فقد تمكن فريق مكتب المتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية فرع الوسطى، من التعامل مع صاروخين من نوع أرض جو بمنطقة الدافنية من مخلفات الحروب.

وتم اكتشاف الصاروخين على خلفية بلاغ أحد المواطنين بعد أن اشتبه في وجود جسمين غريبين كانا مبعث ريبة وشك.

ونجح الفريق في التعامل مع الصاروخين ونقلهما إلى مكان آمن بفرع الجهاز بالمنطقة الوسطى.