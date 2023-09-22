انتشال عشرات الجثامين بمختلف المناطق البحرية في درنة

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، عن انتشال عشرات الجثامين بمختلق المناطق البحرية في مدينة درنة.

وقامت الفرقة الخامسة التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم بمرافقة القطع البحرية التي عملت على انتشال الجثامين من شواطئ درنة، حيث عملت القطع البحرية على انتشال أكثر من 100 جثمان بمختلف المناطق البحرية.

وتمت العملية على أكمل وجه باستثناء وجود 5 إصابات متوسطة تعرض لها الغطاسون، وتم نقلهم جميعاً من قبل فريق المركز لمستشفى الوحدة التعليمي.

انتشال أكثر من 100 جثمان بمختلف المناطق البحرية بدرنة قامت صباح اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 الفرقة الخامسة التابعة… تم النشر بواسطة ‏مركز طب الطوارئ والدعم‏ في الجمعة، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣