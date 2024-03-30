انتشال مخلفات حربية في مدينة مصراتة

انتشل فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات فرع الوسطى، مخلفات حرب داخل قطعة أرض بمنطقة طمينة بمدينة مصراتة.

وقال الجهاز في بيان له، إن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية فرع جهاز المباحث الجنائية، انتشل بعض المخلفات الحربية من داخل قطعة أرض بمنطقة طمينة خلف عمارات شانطين بمدينة مصراتة، بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بالعثور عليها.

وأضاف المكتب الإعلامي للجهاز، أن المخالفات تم نقلها الى وحدات التخزين لحين إتلافها بالطرق الأمنة.