انتشال 3 جثث من مقابر جماعية جديدة في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، عن انتشال 6 جثث مجهولة الهوية، من مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بعد اكتشاف فرق البحث والانتشال في الهيئة بالتعاون مع جهاز الردع والجريمة المنظمة، موقع جديد في مقابر جديدة بالمدينة في المكب العام بترهونة، أمس الثلاثاء.

وبعد عمليات الاستكشاف ليوم الأمس، قامت الفرق الميدانية المختصة لادارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين باستخراج عدد 6 جثث مجهولة الهوية اليوم من مقبرة جماعية.

وذكرت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن الجثامين سيتم عرضها على الطب الشرعي واخد عينات منها لاحالتها لادارة المختبرات بالهيئة للعمل عليها.