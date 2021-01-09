انتشال 4 جثث من مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة

انتشلت الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة للبحث عن المفقودين اليوم السبت، رفات 4 جثث مجهولة الهوية في مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة.

وقالت الهيئة في بيان، إن هذه الجثث تم انتشالها من المقبرة الجديدة التي تم اكتشافها اليوم وتبعد نحو 120 مترًا عن المواقع الأولى بمنطقة مشروع الربط 2 بمدينة ترهونة، مشيرة إلى أن العمل لا يزال جاريًا للبحث على باقي البلاغات لاستكشافها.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم اليوم السبت بمقر إدارة الطب الشرعي والتحاليل بطرابلس بالفرناج عرض بعض المتعلقات الشخصية لضحايا المقابر الجماعية بترهونة ومن بينهم متعلقات “حلم المسماري” .

وأوضحت الهيئة أن عرض متعلقات الجثث المكتشفة هو شاهد إثبات على الجرائم والانتهاكات التي طالت هؤلاء الضحايا ولمساعدة أهاليهم في التعرف على هوياتهم من خلال مقتنياتهم و متعلقاتهم الشخصية التي وجدت مدفونة معهم.

وفيما يتعلق بعدد الجثث المنتشلة من مشروع الربط منذ يونيو الماضي، فقد بلغت بحسب الناطق باسم الهيئة 129 جثة، بينها أشلاء.

وكانت هيئة البحث والتعرف على المفقودين قد انتشلت أواخر ديسمبر الماضي 4 جثث مجهولة الهوية من مقبرتين مختلفتين في مشروع الربط بمدينة ترهونة، فيما سلمت عددا من الجثث لذويها بعد التعرف عليها.