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انتشال 50 جثة من مقبرة جماعية في المكسيك

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 15 ديسمبر 2019 - 15:01
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انتشال50 جثة بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية أنها انتشلت 50 جثة على الأقل كانت مدفونة في مقبرة جماعية عثر عليها في نوفمبر، في ولاية خاليسكو بشمال البلاد.

وحيث عثر على هذه المقبرة الجماعية في 22 نوفمبر في مزرعة بقرية تلاخومولكو بالقرب من غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو، التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.
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وذكرت نيابة خاليسكو أن السلطات حددت هويات 13 شخصا (12 رجلا وامرأة واحدة) حتى الآن كانت قد أبلغت باختفائهم، وذلك فيما تتواصل عمليات البحث لتحديد هويات وأسباب وفاة الضحايا الآخرين.

وبين الأول من يناير و30 نوفمبر، أحصت السلطات 2465 جريمة قتل في الولاية التي ينشط فيها كارتل تهريب المخدرات الذي يتمتع بنفوذ قوي “خاليسكو الجيل الجديد”.

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